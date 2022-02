AMLO propone pagar a “tomacasetas” en Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso pagar a los “tomacasetas” para que no pidan dinero a conductores que circulan sobre la carretera federal 15 , de Ciudad Obregón, Sonora.

En reunión con autoridades Yaquis en Guaymas, Sonora, AMLO aseguró que nunca dará la orden de reprimir a la población para liberar las casetas de pago.

Al respecto, López Obrador señaló que buscará un acuerdo con las personas quienes tienen tomada dicha caseta, saber cuánto ganan para darles esa cantidad y destinarla a obras.

AMLO mencionó que la intención de los “neoporfiristas” es que ejerza violencia y represión contra los tomacasetas en Sonora.

“Lo que desean los neoporfiristas es que actúe con violencia y reprima a los que exigen cuotas ilegales”, dijo AMLO.

En este sentido, el presidente sostuvo que en innumerables ocasiones le han pedido usar la fuerza mediante la Guardia Nacional para quitar a los tomacasetas de Sonora.

Sin embargo, reiteró que no reprimirá a la población y en su lugar, el gobierno intentará convencer y persuadir para llegar a un acuerdo.

“En el caso de las casetas o de los cobros, me han pedido no saben cuantas veces que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional con la fuerza y no lo vamos a hacer, vamos a convencer, vamos a persuadir, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho”

AMLO