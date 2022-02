Fiscalías investigan a normalistas de Ayotzinapa por enfrentamiento con Guardia Nacional en caseta de Palo Blanco

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Guerrero investigan a los normalistas de Ayotzinapa por el enfrentamiento con la Guardia Nacional en la caseta Palo Blanco del pasado 4 de febrero.

De acuerdo con un comunicado de la Vocería de la Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero informó que ambas fiscalías ya indagan las acciones de los normalistas.

Además, compartió que durante los enfrentamientos r esultaron heridos 17 elementos de la Guardia Nacional y 20 de la Policía Estatal.

“Resultaron lesionados 17 agentes de la Guardia Nacional y 20 elementos de la Policía Estatal, quienes presentan diversas heridas en su integridad física, producidas por artefactos explosivos de creación artesanal, mismos que fueron lanzados por los jóvenes normalistas” Vocería de la Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero

(Vocería de la Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero / Facebook)

Fiscalías de Guerrero investiga a normalistas de Ayotzinapa por tentativa de homicidio

La Fiscalía de Guerrero integró una carpeta de investigación contra los normalistas de Ayotzinapa por los delitos de

Tentativa de homicidio

Lesiones

contra los elementos de la Guardia Nacional, así como a los de la policía estatal contra los que lanzaron un tráiler de Soriana durante su enfrentamiento en la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.

La integración de la carpeta de investigación deriva de la denuncia presentada el 5 de febrero por la empresa Soriana, propietaria de la unidad que los normalistas utilizaron para agredir a las fuerzas federales.

Así como por el conductor del tráiler, quien presentó la denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Comín del Distrito de Bravos, Guerrero.

Normalistas de Ayotzinapa lanzan tráiler contra elementos de la Guardia Nacional en caseta de Palo Blanco, Guerrero (Dassaev Téllez / Cuartoscuro)

AMLO y alcaldesa de Acapulco defienden a normalistas de Ayotzinapa

AMLO (Moisés Pablo / Moisés Pablo)

Luego del enfrentamiento entre normalistas de Ayotzinapa y los elementos de la Guardia Nacional, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, los defendieron.

De acuerdo con AMLO no se descarta que exista gente “infiltrada” en el movimiento de los normalistas que se dedica a cometer actividades ilícitas.

Además, llamó a los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos a hablar con ellos para que “ya no actúen de esta manera”.

“He dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo porque tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento, a lo mejor ni ellos lo saben, y me dirijo a ellos y le pido a sus papas que nos ayuden, que están pendientes de ellos, hablen con ellos, porque ese no es el camino” AMLO

Por su parte, Abelina López aseveró que los normalistas de Ayotzinapa no son delincuentes y aclaró que no se puede culpar a nadie por el lanzamiento del tráiler porque no había nadie conduciéndolo.

Asimismo, pidió llamar al diálogo a los estudiantes, así como a ser objetivos para “no generar movimientos” que generen caos en el estado.