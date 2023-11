El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se molestó erróneamente con Televisa y con Karla Iberia Sánchez por información emitida en Telefórmula que aborda la cifra negra de muertos en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.

La información original surgió de una entrevista del periodista Óscar Olguín, co-conductor de José Cárdenas, en Telefórmula, en la que el director de Quadratín, Guerrero, Ricardo Castillo, compartió que, según funerarias, son más de 350 los muertos en Acapulco, y no 48 como oficialmente ha registrado el gobierno de AMLO.

El presidente expresó su molestia durante su conferencia mañanera del 14 de noviembre desde Sinaloa, por la entrevista realizada el 10 de noviembre en Telefórmula.

A AMLO le molestó que Karla Iberia Sánchez retomara el dato en sus redes sociales personales, pero a pesar de ello, el presidente dijo que Televisa le debe dar explicaciones por las declaraciones emitiadas durante el pprograma de José Cárdenas.

“Televisa me tiene que responder, sobre los 300 muertos... pero a ella que no la toquen ni co el pétalo de una rosa”

AMLO