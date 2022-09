Heidi Mariana, una niña de 5 años de edad, fue asesinada el miércoles 31 de agosto en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Su muerte involucra al Ejército mexicano.

Reportes indican que la menor de edad murió por una bala perdida que impactó su cabeza cuando elementos del Ejército mexicano perseguían en zona civil de Nuevo Laredo a presuntos criminales y una balacera se desató.

El asesinato de Heidi Mariana ocurrió la víspera a la discusión en la Cámara de Diputados de la iniciativa de AMLO para que la Guardia Nacional se incorpore al Ejército mexicano, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La iniciativa fue aprobada en fast track durante la sesión maratónica que inició el viernes 2 de septiembre y concluyó en las primeras horas del sábado 3.

En la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio por Heidi Mariana a solicitud del PAN, el partido al que pertenecía Felipe Calderón cuando declaró la guerra contra el narcotráfico y México se militarizó.

Por su parte, la ONUDH señaló que el caso de Heidi Mariana ratifica el riesgo que hay con la participación del Ejército mexicano en tareas de seguridad ciudadana.

Heidi Mariana fue enterrada el sábado 3 de septiembre y sus familiares exigieron justicia al presidente de México.

El 31 de agosto Heidi Mariana y sus familiares se dirigían a consulta en una clínica del IMSS en Nuevo Laredo cuando una persecución armada los envolvió.

A pesar de la presencia de civiles, la balacera entre elementos del Ejército y un presunto grupo criminal tuvo lugar. Una bala impactó y mató a la menor de edad rumbo al hospital De La Bandera del IMSS.

Heidi Mariana viajaba a acompañada de su hermano y una mujer mayor de edad en un vehículo particular pues iba a ser llevada al hospital por dolor de estómago.

Cuando la mujer se encontraba en el sector Centro de Nuevo Laredo, escuchó detonaciones como cohetes y sintió una lesión en el hombro.

Fue el menor de edad quien le dio aviso de que Heidi Mariana estaba muerta. La mujer, al revisar a la niña de 5 años, se dio cuenta de que tenía una herida en la cabeza.

La familia de Heidi Mariana señala directamente a los elementos del Ejército mexicano de haber disparado, matar a la menor de edad y provocar lesiones en la mujer que viajaba con ella.

En los hechos, habrían participado al menos tres unidades del Ejército mexicano, señaló la familia de Heidi Mariana al protestar en las instalaciones del cuartel militar de la Sedena en Nuevo Laredo.

Durante el sepelio en el Panteón Jardín de los Ángeles en Nuevo Laredo, Cristina Aracely Pérez Rodríguez -de 26 años de edad y madre de Heidi Mariana-, pidió justicia al presidente de México.

“Que por favor escuche, que por favor haga justicia, él es padre, es abuelo, y no creo que sienta el dolor que yo estoy siendo, pero espero me comprenda y me pueda ayudar”.

Cristina Aracely Pérez Rodríguez