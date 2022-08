El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió el decreto que otorga la Guardia Nacional a la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena); aseguró que los críticos a su iniciativa, fueron quienes declararon “la guerra al narco.”

Durante la conferencia mañanera de hoy 9 de agosto, AMLO dijo que los opositores utilizan como pretexto la idea de que su gobierno busca militarizar al país con el control de Sedena sobre la Guardia Nacional.

Sin embargo, AMLO apuntó que fueron ellos quienes declararon la guerra al narco y causaron la inseguridad que se vive en México, así como represiones a los mexicanos.

En ese sentido, AMLO señaló que lo único que pretende es proteger la Guardia Nacional de futuras administraciones, para que no se eche a perder la institución.

AMLO defendió el decreto que pretende otorgar el control de la Guardia Nacional a Sedena en su totalidad.

El presidente de México indicó que lo que pretende al pasar la administración de la dependencia a la Secretaría de Defensa es darles estabilidad y que no se corrompa.

Además, dijo que de esta manera la Guardia Nacional seguirá cumpliendo con su función de garantizar la seguridad pública.

Lo que, según las palabras de AMLO, se puede asegurar al hacerla de dominio de la Sedena.

Luego de la polémica que causó el anuncio de su decreto, diferentes personalidades aseguraron que AMLO pretende militarizar al país con su medida.

Ante este señalamiento, el presidente de México manifestó que fueron ellos quienes declararon la guerra en México.

Además, aseguró que durante los gobiernos pasados, en donde estuvieron en funciones, se dedicaron a reprimir al pueblo , generando torturas y masacres, algo que ya no existe.

“Y utilizan estos reaccionarios represores como excusa, pretexto, ‘es que no queremos militarizar el país’ Y qué fue lo que ellos hicieron, ¿que no declararon la guerra y no se dedicaron a reprimir al pueblo?, ahora no es así, ahora se respetan los derechos humanos, no hay tortura, no hay masacres”.

AMLO