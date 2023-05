Norma Piña reconoció que los mensajes que divulgó Alejandro Armenta sí fueron enviados por ella; sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiere que la conviertan en “mártir”.

Desde la conferencia mañanera del 19 de mayo, pidió al presidente de la Cámara de Senadores Alejandro Armenta no denunciar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con el mandatario, Norma Piña ya es considerada una heroína por “el bloque conservador” pero podría incrementarse esta percepción si es denunciada.

Alejandro Armenta no mentía; Norma Piña sí mandó mensajes de WhatsApp y así lo acepta en breve carta

El presidente AMLO decidió extender una recomendación al senador de Morena, Alejandro Armenta, para no convertir a la ministra presidenta de la SCJN en una heroína de la oposición.

De acuerdo con AMLO, Norma Piña se convertirá en una mártir si se procede legalmente en su contra tras los mensajes considerados como amenazas por Armenta que le envió la ministra.

Asimismo, aclaró que los sectores de la clase media que según el presidente están muy manipulados, ya la consideran una heroína, opinión que crecería si se iniciara una demanda en su contra.

AMLO consideró que todos los políticos que son investigados por corrupción pueden tomar como bandera de “persecución” si se procede en contra de la ministra Norma Piña.

Sin embargo, aseguró que respetará la forma en la que quiera proceder Armenta, pues es consciente de que tiene “otro criterio”.

“Yo le aconsejaría, con todo respeto ¿no?, al senador Armenta que no presentara ninguna denuncia porque va a convertir en mártir. Si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados, de la clase media es una heroína la presidenta de la Corte, y todos los que com peten ilícitos o están siendo investigados por corrupción se sienten perseguidos, mi opinión es que que no proceda, Claro, él tiene otro criterio y yo lo respeto”

AMLO