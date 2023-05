Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Senadores, acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de intentar amenazarlo.

Con capturas de pantalla de WhatsApp, el también senador de Morena mostró la presunta conversación que sostuvo con Norma Piña y los mensajes intimidatorios que le hicieron llegar.

Ante ello, Alejandro Armenta señaló que tomó la conversación con seriedad, pues las amenazas serían consecuencia de su trabajo como legislador federal.

Ello luego de que representantes de Morena han acusado a la ministra y al Poder Judicial por supuestamente estar a disposición de la elite de México e inclusive pretenden una reforma para poder elegir a los ministros por consulta popular.

Alejandro Armenta se presentó en el Congreso de la Unión y con impresiones de capturas de WhatsApp señaló que el 16 de mayo recibió mensajes de una supuesta Norma Piña.

Según refirió el senador de Morena, fue a las 21:01 horas que comenzó el arribo de los textos, en donde la ministra presidenta de la SCJN le cuestionó si podría ver a sus hijos o hijas a los ojos luego de sus palabras.

En los mensajes de WhatsApp también se mencionan frases como “la vida lo juzgará”, “no me conoce” y “Dios lo bendiga”, por parte de la supuesta Norma Piña.

Mientras que el senador responde que “la reta” a decirle las cosas en público y a no escudarse en su cargo; además, asegura que él sí fue electo por el pueblo y que está respaldado por más de un millón de votantes de Puebla.

“Yo tengo una representación popular que me otorgaron 1 millón y medio de poblanos y transmito el sentir de miles de ellos que se sienten defraudados por quienes deben impartir justicia, si ello le gusta o no a usted eso no es mi tema.”

Alejandro Armenta