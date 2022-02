AMLO le cree a Arturo Zaldívar sobre el caso Guardería ABC

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que le cree a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sus recientes declaraciones sobre el caso de la Guardería ABC.

En conferencia mañanera del 24 de febrero, AMLO señaló que lo dicho por Arturo Zaldívar sobre el caso de la Guardería ABC es real .

El presidente refirió que le cree a Arturo Zaldívar porque es una “persona recta y una gente íntegra”.

AMLO criticó que hay personas quienes se han centrado en cuestionar por qué el ministro Arturo Zaldívar calló durante más de 13 años lo referido recientemente, en lugar de pedirle cuentas a los responsables.

El mandatario indicó que independientemente del tiempo que haya pasado tras el incendio de la Guardería ABC, el caso no ha prescrito.

“A los que están más preocupados por preguntar por qué se calló durante tanto tiempo, porque ahora es lo que cuestionan que por qué guardó silencio 13 años en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables… independientemente del tiempo esto no prescribe”

AMLO mencionó que la versión de Arturo Zaldívar no es nueva para él , pues se encuentra en el expediente del caso, así como las resoluciones de los ministros que votaron a favor del “carpetazo” y quienes votaron en contra.

Además, el presidente sostuvo que lo declarado por Arturo Zaldívar también ya había sido documentado en libros, revistas o reportajes.

“No es una cosa así de que en 13 años no se sabía nada”, apuntó.

AMLO señaló que su gobierno se está apoyando en el testimonio del ministro Arturo Zaldívar en el caso de la Guardería ABC.

En este sentido, comentó que dicho testimonio fue lo que se le presentó a la Fiscalía General de la República para que se imparta justicia.

Por otro lado, cuestionó que el expresidente Felipe Calderón haya protegido a la familia de Margarita Zavala y haya ocultado cómo sucedieron las cosas.

Al respecto, criticó que en sexenios pasados si no había una orden de Los Pinos, no se hacía nada.

“Un presidente por qué tiene que proteger, por qué tienen que ocultar las cosas, de ninguna manera, sea quien sea, trátese de lo que se trate, pero era una costumbre. Si no hay línea, si no sale la orden de Los Pinos no hay nada”

AMLO