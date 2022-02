Arturo Zaldívar responde a Margarita Zavala: lo que dije sobre el caso de la Guardería ABC “está acreditado”

Arturo Zaldívar responde a Margarita Zavala, luego de que la diputada lo acusó de mentir sobre el caso de la Guardería ABC; “lo que dije está acreditado”, aseguró el presidente de la SCJN.

Entrevistado por Azucena Uresti en su noticiero radiofónico de este 23 de febrero, Arturo Zaldívar sostuvo que sus declaraciones sobre las presiones en el caso de la Guardería ABC, están acreditadas.

Al respecto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que el propio Fernando Gómez Mont, admitió hace años que tuvo una discusión con él por el caso.

En ese sentido, Arturo Zaldívar afirmó que esta no se trata de la primera vez que denuncia las presiones en su contra por el caso del incendio en la Guardería ABC.

Así lo dijo al referir que quien fuera secretario de gobernación de Felipe Calderón, Fernando Gómez Mont, aceptó tiempo atrás que sí tuvieron una diferencia.

Sin embargo, recordó Arturo Zaldívar, en ese entonces el hoy exfuncionario dijo que “él no sintió que estaba presionando”, lo cual dijo, es muy distinto a lo dicho hoy por Fernando Gómez Mont.

“Todo lo que yo dije está acreditado. Primero dije que me fue a visitar el secretario de gobernación y que hubo presiones. Cuando hace unos años hablé de este asunto por primera vez, Fernando Gómez Mont dio unas entrevistas donde dijo que efectivamente tuvimos una discusión, pero que él no sintió que estaba presionando, que a lo mejor fue una cuestión de percepción, muy distinto a lo que declaró hoy”

Al exponer lo anterior, Arturo Zaldívar negó que esté mintiendo, como acusó Margarita Zavala, quien lo descalificó tras denunciar presiones en el caso para favorecer a la familia de la hoy diputada.

De la misma forma, el ministro presidente de la SCJN insistió en señalar que hay pruebas para corroborar que Fernando Gómez Mont lo visitó para hablar del caso.

Por ello, resaltó que el tema que se debe discutir, es la razón por la cual el Estado intervino en el caso para evitar que se impusiera una sanción contra los servidores públicos responsables.

En su exposición, Arturo Zaldívar rechazó que esté denunciando las presiones por la Guardería ABC, a 13 años de ocurrido el incendio que dejó 49 niños muertos.

El presidente de la SCJN reiteró que desde el año 2011 se dieron a conocer de forma pública las presiones por parte del gobierno federal y él mismo, habló de dicho asunto tiempo después.

Por lo anterior, explicó que si ayer habló sobre el asunto, fue porque presentó su libro, pero insistió en que ya había tratado los hechos, como aseguró, se asienta en reportes de prensa.

“Es que no fueron 13 años después, este asunto dese 2011 se ventiló en la prensa y yo hablé de este tema hace algunos años, no fueron 13 años (…) ¿Yo por qué hablé ayer? Pues porque presente mi libro, pero ya había hablado del tema. No es que de repente tuve amnesia y a los 13 años hable eso, no fue así. Ahí está recortes de periódicos, ahí hay artículos que se escribieron hace años”

Arturo Zaldívar