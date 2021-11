AMLO: La nueva variante Ómicron “no es terrible”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la variante Ómicron “no es terrible” pero se originó por abandonar, en cuestión de vacunas, a los pobres.

El mandatario aseguró que la nueva variante de Covid-19 se debe a no han llegado vacunas a África, lo que ha provocado que, de cada 100 personas vacunadas, 6 lo hayan sido en dicho continente.

Desde la conferencia mañanera del 30 de noviembre, AMLO acusó que el temor ocasionado por Ómicron se debe al abandono a “los pobres del mundo”.

“Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. De cada 100 vacunados, en África 6, en promedio. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo”

AMLO recordó que se creo el mecanismo Covax para que los países pobres pudieran contar con vacunas durante la pandemia.

Sin embargo, calificó como una vergüenza que dicho mecanismo sólo haya podido distribuir el 5% de todas las vacunas aplicadas en el mundo.

AMLO además reclamó la desigualdad que existe en la distribución de los biológicos y compartió la entrevista a una científica de África que habla de las consecuencias de la falta de vacunas.

El mandatario explicó que en la entrevista, la científica calificó de injusto el bloqueo a los países del continente por la variante Ómicron y aseveró que, si el Covid-19 hubiera estado sólo en África, hubieran cercado los países “y aventado la llave”,

Por ello, AMLO aseguró que busca que nadie se quede sin el biológico en México y resaltó el éxito del plan de vacunación.

El presidente aseveró que su gobierno no ha descartado la posibilidad de aplicar un refuerzo de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores por la variante Ómicron.

Además, aseguró que el refuerzo para maestros y personal educativo que recibieron la dosis de CanSino será aplicado como se prometió.

AMLO aseguró que para todas las personas que hayan recibido biológicos que estudios muestren que se requiera un refuerzo lo recibirán y “no tardará mucho”, sentenció.

Aclaró además que el país cuenta con vacunas para todo el plan de reforzamiento de vacunación, así como para la aplicación de los biológicos para los jóvenes.

Asimismo, resaltó que “lo más importante” es que todos estén vacunados, y aclaró que no hay pruebas de que éstas no sirvan contra la nueva variante Ómicron.

“Que la vacuna no sirva ante la nueva variante, como llegaron a decir, eso no está demostrado, eso es una volada. Para no alarmar, tenemos que actuar con mucha responsabilidad”

AMLO