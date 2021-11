El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que Ómicron de la Covid-19 sea más virulenta, sin embargo, aseguró que ésta podría convertirse en la variante predominante en el mundo.

Durante la conferencia mañanera del martes 30 de noviembre, López-Gatell presentó un informe sobre la variante Ómicron pues, dijo, la información que circula al respecto ha causado mucha especulación.

“La variante Ómicron no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible, no se ha identificado que cause enfermedad más grave”

Hugo López-Gatell