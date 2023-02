Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue sensato al rectificar sobre la instalación de Tesla en Nuevo León, consideró Federico Arreola.

El director general de SDPnoticias, Federico Arreola, señaló que era lógico que AMLO terminara rectificando y que Tesla se ubique en Monterrey, Nuevo León.

Tras varias especulaciones sobre en qué estado se instalaría la planta para la fabricación de vehículos eléctricos, de Elon Musk, AMLO confirmó en su mañanera que la entidad es Nuevo León.

Federico Arreola celebró que AMLO haya rectificado y al fin se decidiera que Tesla se instalará en Monterrey, municipio de Nuevo León.

El periodista dijo a Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, que el veto a la empresa de Elon Musk en la entidad que gobierna Samuel García era injustificado.

Federico Arreola destacó que tras el logro de que Tesla se quede en Monterrey, Nuevo León, ahora le llaman al asunto 4Tesla, en alusión a la 4T, que es como se identifica el movimiento de AMLO.

El escritor además hizo hincapié en que las decisiones de inversión las toma el inversionista mas no el gobierno y Elon Musk, dueño de Tesla, ya tenía tiempo en optar por Nuevo León para la instalación de su planta.

“4Tesla... así le andan diciendo ahora (...) Era un error muy grave (que Tesla no se instalara en Nuevo León) porque para empezar las decisiones de inversión no deben ser de los gobernantes sino de los inversionistas”

Federico Arreola subrayó que Tesla no es una planta, como una cervecera o refresquera, que consuma mucha agua y la que consume es tratada, tema en el que Monterrey es líder.

“Tesla ha evaluado muchas cosas y no es tan fácil cambiarse nada más porque ‘no hay agua’, cuando la verdad Tesla no es una cervecera, una refresquera que consuma agua en cantidades enormes. Y no consume agua de la que bebemos sino agua tratada, un tema en el que monterrey es líder”