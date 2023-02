El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de “gobierno espurio” el encabezado por Dina Boluarte en Perú y afirmó que no quiere entregar la presidencia protémpore de la Alianza del Pacífico para no “legitimar un golpe de estado”.

AMLO dio la declaración en su conferencia mañanera este viernes 17 de febrero desde Hermosillo, Sonora, luego de que el miércoles por la noche Dina Boluarte dijera que AMLO está anteponiendo decisiones políticas a costa del desarrollo de los países de la Alianza del Pacífico, ya que la presidencia de ese organismo le corresponde este año a Perú.

En su mismo comentario de hoy, AMLO dijo que va a hacer una consulta con el resto de los países que integran la Alianza del Pacífico, tras dejar manifiesto que su posición es en contra.

“Yo no quiero entregarle a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo... Si ellos dicen entreguen la presidencia pues lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de estado, no lo podemos hacer. Eso es contrario a la libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso.”

AMLO