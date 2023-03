El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mencionó que está profundamente herido por la tragedia de los migrantes en Chihuahua.

Lo anterior lo resaltó en su conferencia mañanera de este viernes 31 de marzo, desde Palacio Nacional cuando fue cuestionado de las posibles soluciones y reformas en materia migratoria para evitar que casos como este se repitan en el futuro.

AMLO respondió que es un asunto profundamente doloroso para mucha gente y confesó que le ha dolido mucho.

“Primero lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente y lo confieso me ha dolido mucho, me ha dañado... me conmovió, me partió el alma”

AMLO