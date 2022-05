El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió su estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” y aseguró que tiene la conciencia tranquila tras saludar a la mamá de Joaquín, “El Chapo” Guzmán en 2020.

El mandatario aseveró que saludar a María Consuelo Loera Pérez no quiere decir que en su gobierno exista la impunidad o el contubernio con el crimen organizado.

Durante la conferencia mañanera del 18 de mayo, AMLO dijo que su conciencia está tranquila pue s su acción no implica corrupción o contubernio.

“Si saludo a la mamá de Guzmán Loera, ¡ah!¿por qué la saludar? ¿Por qué no voy a saludar a la señora, a una anciana?...estoy tranquilo con mi conciencia " AMLO

AMLO tiene la conciencia tranquila; saludar a mamá del Chapo “no le quita nada”

De acuerdo con el mandatario, no tiene nada de malo que se haya bajado de su camioneta durante una gira por Badiraguato, Sinaloa, para saludar a la mamá del Chapo.

Recordó que Loera Pérez se encontraba en el evento público en la comunidad de origen del líder del Cártel de Sinaloa, por lo que no le pareció mal saludarla .

Además, aseguró que dicha acción no tenía por qué dañar su imagen, pues saludar a la mamá de un líder criminal no tiene nada de malo al no ser ella parte de dicha organización.

“Imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen” AMLO

AMLO aseguró que no perdió nada por saludar a una mujer que no está relacionada con las actividades ilícitas de su hijo.

“Una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas, por qué generalizar” AMLO

AMLO insiste en la defensa de los criminales por ser personas

En el mismo tenor, insistió en su defensa a los criminales por el simple hecho de ser personas, como ha asegurado en los últimos días.

AMLO dijo que se debe actuar con “juicio práctico” y argumentos en el combate a la inseguridad cuando se trata de la participación del ejército en estas tareas.

Aseguró que aunque pueda no gustar que se encarguen más cosas a las Fuerzas Armadas en esta materia, si se hace con respeto a los Derecho Humanos, no debe significar un problema.

Además, aseveró que los altos mandos del ejército no tienen la intención de reprimir al pueblo, sino de defenderlo.