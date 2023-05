El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que aunque la venta de Banamex por parte de Citigroup se haya pasado a 2025 y se vaya a hacer una operación mediante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por la misma se deberán pagar impuestos.

AMLO afirmó en su conferencia mañanera de este 26 de mayo que ese pago de impuestos se va a realizar “de todas maneras” “aunque la operación no se haga ahora” porque las leyes ya cambiaron y sería inmoral no hacerlo.

“Aunque la operación no se haga ahora, de todas maneras, cuando se lleve a cabo, van a pagar impuestos. Ya no es el tiempo de antes en que las operaciones en bolsa estaban exentas del pago de impuestos, lo que hicieron cuando vendieron Banamex a Citigroup, simularon una venta en bolsa y no pagaron los impuestos, pero esto porque había complicidad de los que vendieron Banamex con el gobierno de Fox.”

