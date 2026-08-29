Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano propone alternativa a Morena contra el intervencionismo de Estados Unidos asegurado que la opción debe edificarse de manera interna desde México y con la participación de la ciudadanía.

“Por eso, la alternativa a Morena no puede venir desde el intervencionismo. La vamos a construir desde México y con la gente". Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano

Publicación de Álvarez Máynez en X en la cual también compartió la noticia sobre el anuncio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos en la cual anunció la toma de control de las reservas de Venezuela, misma que evidencia el intervencionismo extranjero.

Álvarez Máynez propone alternativa a Morena contra intervencionismo de Estados Unidos (especial )

El cambio real para el país va con la gente de México: Álvarez Máynez

No es la primera vez que Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano sugiere que el cambio real para el país va con la gente de México.

Por lo que Álvarez Máynez refrenda su posicionamiento desmarcándose de actores externos en su propuesta para México, como parte de su propuesta en contra de Morena a cara de las elecciones 2027.

Dicho propuestas de Álvarez Máynez se dan en el marco de discusiones geopolíticas internacionales recientes en América Latina, donde México ha enfatizando la importancia de proteger la soberanía nacional sin recurrir a injerencias foráneas.

Sin embargo, algunos otros posicionamientos y partidos como el PAN han revelado su disposición a trabajar cercanamente con Estados Unidos, lo que para muchos es abrir el paso a la intervención extranjera.