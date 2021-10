El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que no debe excluir del debate de la reforma eléctrica a la iniciativa privada.

De acuerdo con Alejandro Moreno, nadie debe ser excluido de un debate “tan relevante” para el país y resaltó que se requiere de un diálogo abierto con el gobierno, así como con

“El PRI no aceptará ninguna propuesta que no le reserve al Estado mexicano la última palabra en el sistema eléctrico. Sin embargo, también pensamos que no hay una sola manera de lograr este objetivo”

Alejandro Moreno