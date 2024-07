Alejandro Moreno tuvo un enfrentamiento con René Delgado durante una entrevista en el programa “Entre Dichos” para El Financiero Bllomberg, ante la polémica por su posible reelección como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la conversación, René Delgado cuestionó a Alito sobre las razones que lo han llevado a querer mantenerse en la dirigencia del PRI.

Asimismo, le recordó que durante su gestión el PRI ha perdido fuerza y le preguntó si “no le da vergüenza” buscar el cargo con los terribles resultados obtenidos hasta ahora.

Alejandro Moreno responde: La responsabilidad de lo perdido por el PRI “es de todo”

René Delgado cuestionó a Alejandro Moreno sobre el proceso para reformar los estatutos del PRI y poder reelegirse como dirigente nacional.

El comunicador aseguró que Moreno es “tremendo” luego de afirmar que el consejo del Revolucionario Institucional “está a modo” para aprobar las modificaciones.

Sin embargo, Alejandro Moreno se defendió y reiteró que todo fue público y “bien hecho”; además, señaló que el proceso se hizo con la observación del INE.

Por otra parte, René Delgado le preguntó si no se “avergüenza” de querer permanecer en la dirigencia del PRI pese a todo lo que ha perdido; Alejandro Moreno resaltó que la responsabilidad “es de todos”.

“¿Cómo es que después de perder todo lo que has perdido, de expulsar a quienes ya se fueron, cómo es que pretendes seguir al frente?...¿No te avergüenza, después de todo lo que has perdido?...es la forma elegante de evadir responsabilidades” René Delgado

Asimismo, Alito aclaró queno expulsó a nadie del partido y aseveró que las pérdidas del PRI se deben a que no hubo normalidad democrática durante las elecciones 2024.

“La responsabilidad que tenemos es de todos, tenemos que asumirla. fue una elección donde no hubo normalidad democrática, donde todo el gobierno estuvo metido de cabeza y todos los saben…todos tenemos nuestra responsabilidad sin lugar a dudas” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno está seguro de su capacidad para estar al frente del PRI

Por otra parte, Alejandro Moreno afirmó estar seguro de la capacidad que tiene para permanecer al frente del PRI porque es una persona profesional y preparada gracias a sus cargos en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como gobernador.

Asimismo, resaltó que busca construir un gran bloque opositor, a poco más de dos meses del fin del gobierno de AMLO y el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

“Yo me siento como soy. Soy una gente capaz, preparada, profesional; tengo una gran experiencia en el trabajo legislativo…Conozco el país, conozco el partido y lo que queremos es construir consensos para construir un gran bloque opositor” Alejandro Moreno

Además, resaltó que su intención de permanecer al frente del PRI no es por la búsqueda de un fuero pues resalta que no tiene problemas legales y “los problemas legales que hizo el gobierno, que me señala el gobierno, que me calumnia el gobierno los he atendido jurídicamente”.