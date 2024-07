Francisco Labastida, excandidato presidencial, anunció que en caso de que Alejandro Moreno consume su reelección como dirigente nacional, él renunciará a su militancia en el PRI.

En entrevista para Carlos Zúñiga Péres en Noticias W, el también exgobernador de Sinaloa aseguró que el PRI seguirá perdiendo relevancia y posición con Alejandro Moreno como ha ocurrido hasta el momento.

Asimismo, Francisco Labastida aseguró que el PRI que dirige Moreno no son ni los restos de lo que fue el partido.

“Yo no quiero estar en un partido donde él está como dirigente, creo que somos agua y aceite, no quiero estar en un partido donde este hombre le ha hecho tal daño”

Francisco Labastida aseguró que “no le quita el sueño” y no teme en absoluto las amenazas hechas por Alejandro Moreno a los priistas que están en su contra.

Asimismo, lo calificó como un hombre que “no es bueno para pensar” que sólo se preocupa por él y reiteró que, si Moreno se queda al frente del PRI, entonces renunciará.

“Alito es un hombre que es bueno para gritar, creo que no es bueno para pensar. A mí en lo personal si intenta o no hacer eso o no no me preocupa en lo más mínimo. De hecho, ya lo dije y lo anuncié: Si el se queda al frente del partido, yo voy a renunciar”

Francisco Labastida