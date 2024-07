Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, recibió el apoyo de una importante figura del PRI moderno, el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien se manifestó a favor de una reelección de Alito como líder del partido tricolor.

El 7 de julio se llevó a cabo la 24ª Asamblea Nacional del PRI, en la cual 3 mil delegados aprobaron, a mano alzada y por unanimidad, una serie de estatutos que permitirían la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente nacional del PRI.

Sin embargo, distintas voces al interior del partido se han manifestado en contra de una reelección de Alito, como el ex candidato presidencial, Francisco Labastida, el ex secretario de Educación Pública en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, o el propio Frente Amplio de Renovación Interna, encabezado por la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri.

Alejandro Moreno es de los 3 presidentes del PRI que ha tenido apoyo de la militancia, afirma Rubén Moreira

Alejandro Moreno fue tema de conversación de Rubén Moreira en entrevista con Azucena Uresti, donde el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados explicó que hoy 10 de julio se definirá el método para renovar la dirigencia del partido y se autorizará que salga la convocatoria.

En ese contexto, Moreira explicó que el 7 de julio se aprobaron otros temas que no han sido referidos por quienes, al interior del PRI, están en contra de la reelección de Alito; “si ellos estuvieran en la posición de Alejandro no lo hubieran permitido”, dijo.

“La nueva posición que tenemos con los maestros, con los trabajadores del campo” Rubén Moreira

Además destacó el papel de Alejandro Moreno Cárdenas como uno de los tres presidentes del PRI que ha logrado escalar a dicha posición con el apoyo de la militancia y simpatizantes:

“En la historia del partido solamente ha habido tres presidentes y secretarias o secretarios que han llegado con el apoyo de la militancia y simpatizantes, que son: Roberto Madrazo, Beatriz Paredes y Alejandro Moreno; todo el resto entraron por otros procedimientos” Rubén Moreira

Azucena Uresti insistió en el punto de los simpatizantes y Rubén Moreira tuvo que rectificar su afirmación al decir que Alito solo tuvo el apoyo de la militancia, la cual está compuesta por un millón y medio de personas aproximadamente. Además explicó que la renovación de la dirigencia se tiene que dar, a más tardar, el 18 de agosto.

Rubén Moreira: “Si Alejandro Moreno decide ir por la reelección yo lo voy apoyar”

Rubén Moreira fue claro en su apoyo hacia Alejandro Moreno para reelegirse como presidente nacional del PRI, pues explicó que el partido necesita un cambio “y con todos los personajes que he visto en frente ninguno le daría es viabilidad”, dijo.

“Si Alejandro Moreno decide ir por la reelección yo lo voy apoyar” Rubén Moreira

En ese sentido, Moreira se sumó a los señalamientos de Alejandro Moreno al considerar que la crisis del PRI existe desde antes de 2018: