El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, será quien se quede como encargado de despacho ante la renuncia de Adán Augusto López Hernández rumbo a las elecciones 2024.

Así lo dio a conocer le presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia mañanera de este viernes 16 de junio, mientras se designa a un sustituto.

“No. Estamos pensando, es que ha habido mucho trabajo, bastante trabajo. Estamos pensando. Se va a quedar a cargo de despacho, Alejandro Encinas, porque no se puede dejar esa secretaría sin dirección” AMLO

Adán Augusto López ya renunció; hoy se inscribe para participar en encuesta

Adán Augusto López Hernández ya presentó su renuncia dado que no tenía una fecha fijada como otras “corcholatas”.

La fecha límite para renunciar e inscribirse a la encuesta rumbo a las elecciones 2024 es este 16 de junio.

“Por eso ayer (jueves 15 de junio) Adán (Augusto López) renunció porque va a buscar ser el sustituto, el relevo, como ya lo hicieron Marcelo Ebrard en su ámbito de competencia, Ricardo Monreal, la jefa de gobierno, que renuncio, Claudia Sheinbaum. Ese es el proceso” AMLO

Se tiene programado que a las 14:00 horas, Adán Augusto López Hernández acuda a registrarse como “corcholata” en Morena y participe en la encuesta para elegir “defensor de la transformación” o precandidato como ya se lee.

Tras los acuerdos del Consejo Nacional de Morena el domingo 11 de junio y luego de la inscripción de Marcelo Ebrard como el primer aspirante el miércoles 14 de junio, se espera que el resto se inscriban este día 16 de junio en un hotel de Avenida Revolución, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México:

¿Quién es Alejandro Encinas?

Alejandro Encinas ha sido el encargado de encabezar la comisión sobre los trabajos de investigación del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en este gobierno, ello le ha costado ser supuestamente espiado por el Ejército de esta misma administración.

Alejandro Encinas, el funcionario espiado por el Ejército por el caso Ayotzinapa

Alejandro Encinas habría sido espiado con Pegasus, de acuerdo con una investigación de The Wallstreet Journal, de lo cual tuvo sospechas y lo expresó a AMLO.

AMLO en cambio le pidió que no se preocupara porque en este sexenio ya no se espía aunque lo siguen haciendo sus adversarios, no obstante, el gobierno es el único que puede tener y tiene contrato con Pegasus.

El subsecretario ha sido calificado por AMLO como un “servidor ejemplar” ante los escándalos de espionaje.

Alejandro Encinas trabajó como parte de gabinete de AMLO cuando fue jefe de gobierno de la CDMX en 2000.

Posteriormente también se ha desempeñado como diputado federal y senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).