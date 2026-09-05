La presidenta Claudia Sheinbaum detuvo un momento su discurso en el evento de Colima de este sábado 5 de septiembre y pidió a los servicios de emergencia que atendieran a una persona que se desmayó.

Sheinbaum hablaba de la igualdad en la dispersión de las becas cuando la persona se desmayó entre el público, por lo que la presidenta dio la indicación de que fuera atendida por los paramédicos del evento.

“Parece que el calor desvaneció a una persona. Ya van los paramédicos para atender”. Claudia Sheinbaum, preisdenta de México

Sheinbaum reacciona ante persona que se desmayó en Colima y pide a paramédicos que la atiendan

Durante el evento de Claudia Sheinbaum en Colima, una persona se desvaneció, presuntamente, por el calor. Señaló que en todo evento hay una ambulancia y paramédicos para atender cualquier emergencia.

Claudia Sheinbaum quiere más lugares para estudiantes (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

Sheinbaum agradeció la presencia y el trabajo del cuerpo de paramédicos. Recordó que en el evento de San Luis Potosí, una mujer se tropezó y se cayó al término de su participación y la auxilió.

Sobre la mujer lesionada en el evento del pasado viernes 4 de septiembre, Sheinbaum reportó que tuvo que ser trasladada al hospital debido al golpe que recibió, pero se reporta bien.

La presidenta Sheinbaum reveló que ha estado en constante comunicación con la familia de la mujer accidentada. Habría realizado una llamada telefónica directa para estar al tanto de la situación.

Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre el estado de salud de la persona que se desmayó en Colima, pero fue atendida por paramédicos en el lugar por orden de la presidente Claudia Shinbaum.