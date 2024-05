El jefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, informó que el agua de la alcaldía Benito Juárez ya se encuentra “dentro de los parámetros normales” luego de atender el problema de contaminación que imperaba en varias colonias.

Martí Batres indicó en conferencia de prensa que el Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex) confirmó que la calidad del agua en Benito Juárez se encuentra dentro de los parámetros considerados “normales” aptos para el uso humano.

Explicó que el pozo Alfonso XIII, señalado como la posible fuente de contaminación, ya no está suministrando agua a la red primaria de la demarcación, misma que actualmente sólo es proveída de otros pozos que nunca presentaron olor o alguna alteración, así como del tanque Santa Lucía.

En atención al agua contaminada en Benito Juárez, el jefe de gobierno Martí Batres destacó la importancia de la labor de ‘purgar’ las tomas de agua en acompañamiento con los vecinos de la alcaldía.

Detalló que el pasado lunes 29 de mayo tuvo el reporte de que ya estaba a punto de llegar al 100% de limpieza de las cisternas y tinacos donde fue solicitada la intervención de las autoridades capitalinas por parte de los vecinos.

Cuestionado sobre la sustancia encontrada en el agua de la demarcación, Batres Guadarrama evitó especificar de cuál se trata, pues dijo que Sacmex y Pemex ya han informado al respecto, aunque señaló que la investigación continúa.

“Está la investigación, pero además está información que se ha dado por parte del Sistema de Aguas de la CDMX, por parte de Pemex sobre la sustancia mencionada... lo más importantes es el trabajo que se ha hecho”, declaró el mandatario capitalino.

Al final de la conferencia de prensa, Martí Batres se lanzó contra el gobierno de la alcaldía Benito Juárez por “no haber hecho nada” para atender la problemática de la contaminación del agua.

Aseguró que lo único que hizo fue enviar un documento para solicitar al gobierno de la CDMX atender a los vecinos de las colonias afectadas de Benito Juárez que estaban en un plantón.

Batres acusó que el gobierno de la alcaldía no apoyó en labores como tomar muestras de agua; limpiar cisternas y tinacos; suministrar garrafones de agua y pipas; entre otros, por lo que dijo estar sorprendido de la falta de preocupación hacia la ciudadanía.

“No hicieron muestras de agua, no limpiaron cisternas, no limpiaron tinacos, no llevaron garrafones, no llevaron pipas de agua, no llevaron pipas para vaciar las cisternas y llevarse el agua a tratamiento... no hicieron nada. Sí estoy asombrado. Me llama mucho la atención que los gobernantes de ahí no se hayan preocupado por sus gobernados”

Martí Batres