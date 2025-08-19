Niñas y niños ya pueden obtener una cuenta de ahorro bajo el Afore Niños, que permitirá que tengan un retiro digno cuando crezcan; te decimos cuáles son los requisitos para registrar a tus hijos.

Afore Niños busca fomentar la cultura del ahorro en México desde la infancia, por lo que desde muy pequeños podrán obtener una cuenta, aprovechando los intereses y los beneficios de inversión a largo plazo.

¿Quieres que tus hijos tengan Afore Niños? Te damos los requisitos y todo lo que necesitas saber para obtener una cuenta de ahorro para ellos y así logren tener un retiro digno cuando crezcan.

Niños podrán tener una cuenta de ahorro para su retiro. (Freepik)

Afore Niños: Requisitos para obtener una cuenta de ahorro para tu hijos

Afore Niños es un sistema de ahorro para menores de edad basado en aportaciones voluntarias donde no se requiere que los padres tengan un empleo formal registrado ante el IMSS o ISSSTE.

Si ya tienes una cuenta de ahorro, abrir un Afore Niños es mucho más sencillo, pues puedes realizar el trámite desde la app y solo necesitas:

Identificación oficial del padre, madre o tutor

CURP del menor

Acta de nacimiento o documento que acredite la tutela

Estos documentos deben llevarse directamente a la institución bancaria que administra tu cuenta de ahorro o en la app desde donde administras tu Afore en la sección: “Registro y consulta de menores”.

Afore Niños (Cortesía)

Afore Niños: Cómo realizar los aportes a la cuenta de ahorros de tus hijos

Luego de abrir una cuenta Afore a nombre de tus hijos, es necesario que se planteen una estrategia de ahorro y las aportes voluntarias que se realizarán, que se pueden realizar de la siguiente manera:

Ventanillas de Afore o domiciliación: Aportaciones desde un pesos

Depósitos en tienda 7-Eleven, Circulo K, Telecom y Bansefi: Aportaciones desde 50 pesos

Cabe mencionar que cuando tus hijos cumplan la mayoría de edad o ya tengan un Afore individual, los ahorros y las ganancias obtenidas del Afore Niños podrán transferirse a su cuenta personal para seguir creciendo.