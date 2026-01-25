Aduanas de México colabora con Estados Unidos para brindar seguridad en la frontera de ambas naciones, señala Sedena

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se encuentra colaborando con autoridades de Estados Unidos para brindar seguridad en la frontera de ambas naciones, señaló el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo.

Esto tras la inauguración de la nueva aduana de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, la cual fue construida a cargo de ingenieros militares.

Destaca Sedena resultados de vigilancia en Aduanas de México y cooperación con Estados Unidos

Este domingo 25 de enero de 2026, se llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones de la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las cuales fueron entregadas por la Sedena.

Durante su participación, el general Ricardo Trevilla Trejo destacó que la dependencia se encuentra realizando esfuerzos para reforzar la seguridad fronteriza junto con Aduanas de México, trabajando en conjunto con la Oficina de Aduanas de Estados Unidos.

El titular de la Sedena manifestó que, desde 2021 que se sumaron a la estrategia de seguridad para vigilar los cruces fronterizos, han logrado el aseguramiento de:

mil 536 armas

4 mil 876 vehículos ilegales

633 carros tipo tanques

50 millones de litro de hidrocarburos robados

5 toneladas de cocaína

Más de 4 toneladas de metanfetaminas

180 millones de pesos

180 millones de dólares

177 mil euros

Trevilla Trejo destacó que con estas acciones en Aduanas de México, en conjunto con autoridades de Estados Unidos, han logrado debilitar la estructura económica de los grupos del crimen organizado.

Esto toda vez que el monto de lo asegurado se traduce en un golpe al narcotráfico por 6 mil 600 millones de pesos.

El titular de la Sedena manifestó que continuarán trabajando junto a Aduanas de México en las 32 instalaciones del país, con el objetivo de incrementar la seguridad de nuestro país.