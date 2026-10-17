Choque múltiple en la autopista San Cristóbal-Tuxtla deja víctimas

Un grave accidente vial ocurrido en la autopista que conecta San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas y diez lesionados.

El siniestro principal se desencadenó cuando un tráiler cargado de cemento embistió a diversos vehículos particulares, de transporte y a una ambulancia que prestaba auxilio en un incidente previo.

Diversas corporaciones de rescate y seguridad acudieron de inmediato para atender la contingencia, limpiar el combustible derramado en la carpeta asfáltica y exhortar a los conductores a extremar precauciones.

Choque múltiple en la autopista San Cristóbal-Tuxtla deja dos muertos y diez heridos (Especial)

Un tráiler cargado de cemento provocó un choque múltiple en la autopista San Cristóbal-Tuxtla

La mañana del sábado 17 de octubre se registró un choque múltiple en la autopista de cuota que conecta Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de Las Casas, a la altura de los kilómetros 41 al 44.

Todo comenzó cuando cuerpos de emergencia atendían un primer incidente vial en la carretera. Hasta el momento no hay información sobre las causas, tipo de vehículos involucrados en ese choque inicial ni el saldo de lesionados.

Mientras una ambulancia prestaba auxilio, un tráiler cargado con cemento no logró frenar o controlar la unidad al tomar una curva e impactó directamente contra la ambulancia y varios vehículos estacionados.

Un total de 14 unidades resultaron con severos daños, entre automóviles particulares, camiones de transporte público, tráileres y la ambulancia.

Choque múltiple en la autopista San Cristóbal-Tuxtla deja dos muertos y diez heridos (Especial)

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas perdieron la vida por el choque múltiple en la autopista San Cristóbal-Tuxtla:

Javier Alejandro “N” (oficial Javier Trejo), elemento activo de la Central de Bomberos de San Cristóbal de Las Casas, quien perdió la vida en el lugar del accidente mientras cumplía con sus labores de rescate. Antonio Gómez López (50 años), quien ingresó con heridas graves y falleció posteriormente en el hospital.

Al menos 10 personas resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas al Hospital de las Culturas. Se difundió la relación de pacientes ingresados al área de urgencias para facilitar la localización de sus familiares:

Guadalupe López Cruz (48 años)

Reymundo Gómez López (23 años)

Iván de Jesús Alcázar Camposeco (50 años)

José Felipe Martínez Gómez (50 años)

Guadalupe Gómez Reyes (27 años)

Alfonso Girón Hernández (42 años)

Pablo Armando Pérez Paniagua (22 años)

Antonio Méndez López (48 años)

Dos pacientes masculinos sin identificar al momento de su ingreso

Choque múltiple en la autopista San Cristóbal-Tuxtla deja dos muertos y diez heridos (Especial)

Se abre una carpeta de investigación tras choque múltiple que dejó víctimas en la autopista San Cristóbal-Tuxtla

Tras la colisión múltiple ocurrida en la autopista San Cristóbal–Tuxtla Gutiérrez, unidades de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil (incluyendo el Equipo de Respuesta Inmediata - ERI), Bomberos de San Cristóbal de Las Casas y la Guardia Estatal se coordinaron en el sitio para auxiliar a las víctimas y trasladarlas a unidades médicas.

El cuerpo de bomberos realizó labores de limpieza sobre la cinta asfáltica debido a un derrame de combustible derivado de las colisiones.

Las autoridades viales exhortaron a los conductores a reducir la velocidad y extremar precauciones al transitar por el tramo del kilómetro 41 al 44.

Cuerpos de emergencia y autoridades locales expresaron públicamente sus condolencias por la pérdida del oficial Javier Trejo, reconociendo su vocación de servicio.

Las autoridades competentes mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer las causas definitivas del accidente.