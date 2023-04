Al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, no le quedó de otra y tuvo que revelar el terrible accidente de una de sus hijas que lo llevó a usar aviones de un empresario preso en México.

A pesar del favor del empresario al ex presidente de 56 años de edad, este aclaró que el abogado Juan Collado no pagó el tratamiento de una de sus hijas.

“Él no pagó nada. Mi hija tuvo un accidente en 2019 muy delicado. Casi se queda paralítica. Fue un mes y pico después de que yo dejara la presidencia. No pagó absolutamente nada del hospital. Nada”, dijo Enrique Peña Nieto a El País.

Paulina Peña Pretelini, hija de Enrique Peña Nieto explicó en redes sociales parte de lo que le sucedió ese día. Esto pasó durante una boda en la que el ex presidente de México se presentó con Tania Ruiz.

“Oigan, quiero contarles que no me puse botox, sí es mi cirujano plástico pero no vine por eso. El fin de semana tuve una boda y tuve un accidente y me abrí el codo. Entonces vine a un chequeo”, dijo Paulina Peña entonces.

El ex funcionario tuvo que revelar estos detalles a causa de una investigación en Andorra por los vuelos que realizó en un avión del empresario y abogado Juan Collado, quien desde 2019 enfrenta un proceso y está encarcelado.

Andorra pide investigar vuelos de Enrique Peña Nieto en avión de Juan Collado

La revelación de Enrique Peña Nieto cobra relevancia a raíz de las investigaciones que solicitó el principado de Andorra al gobierno de Estados Unidos por los vuelos del ex presidente de un avión de Juan Collado.

El País reveló esta información; Enrique Peña Nieto aceptó una relación de amistad con el abogado encarcelado por lavado de dinero y delincuencia organizada. Además confesó viajar en su avión después de dejar la presidencia de México.

“Viajé tres veces en el avión. Volamos alguna vez a Miami y de allí a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones. Siempre porque me invitó y con él…Nunca he usado su avión para fines personales”. Enrique Peña Nieto

La policía de Andorra aseguró que Juan Collado pagó un tratamiento de 91 mil euros por la recuperación de una de las hijas de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el ex presidente negó esta información:

Estuvo muy cerca de mi, en disposición de ayudar tras el percance. Le puedo decir que (los gastos de la operación) los cubrió el seguro médico de mi hija". Enrique Peña Nieto

¿Quién es la hija de Enrique Peña Nieto?

Paulina Peña Pretelini es hija de Enrique Peña Nieto, tiene 26 años y ha sido agente certificada de Disney. Estudió Dirección Internacional de Hoteles en la Universidad Anáhuac y tiene más de 190 mil seguidores en Instagram.

Dream Pass fue el proyecto de Paulina Peña en los parques temáticos de Walt Disney Company. Se trataba de una agencia de viajes que fundó con una de sus amigas y que operaba únicamente en los parques de Disney.

Sin embargo, la hija de Enrique Peña Nieto se despidió del proyecto Dream Pass en 2022. “Hoy es un día agridulce para mí porque llega el fin de una de las etapas más divinas en mi vida”, dijo entonces en Instagram.

“Mi sueño siempre fue poder trabajar para la empresa que me regaló las primeras ilusiones de que el mundo está lleno de magia. Más allá que cualquier cosa, gracias por permitirme ser parte de este sueño que siempre tuve en mi corazón y al final del camino, ha sido este sueño el que me enseño que puedes dedicarte a lo que te hace feliz y al mismo tiempo poder crecer personal y profesionalmente”. Paulina Peña Pretelini