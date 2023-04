El empresario Elon Musk concedió una entrevista a la BBC donde respondió a las críticas por haber despedido a 15 mil trabajadores de Twitter cuando compró esta red social.

De acuerdo con Elon Musk, todo el proceso resultó “muy doloroso”, sin embargo, el despido de alrededor del 80% de la plantilla fue algo que tuvo que hacer.

La entrevista fue transmitida en vivo por Twitter Spaces y escuchada por más de 3 millones de personas, de acuerdo con datos de la misma empresa.

Elon Musk fue cuestionado por el periodista de la BBC, James Clayton, quien resaltó los cuestionamientos que recibió el empresario por los despidos masivos de trabajadores cuando adquitió Twitter.

De acuerdo con Elon Musk, los despidos masivos fue una decisión para reducir costos de manera rápida porque la empresa estaba en riesgo de caer en la bancarrota.

Asimismo, aseguró que “no es divertido en absoluto” tener que tomar decisiones de ese tipo pero fueron necesarias, pues, de no recortar gastos la empresa pudo quebrar.

Musk afirmó que era una situación en la que “si todo el barco se hunde” entonces nadie tendría un trabajo, por lo que tuvo que tomar esa decisión.

“El problema es que la empresa iba a quebrar o si no reducíamos los costos de inmediato, Esto no es una situación de si te importa o no. Es que si todo el barco se hunde, entonces nadie tiene trabajo... bueno, entonces, ¿tú que hubieras hecho?”

Elon Musk