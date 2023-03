La mamá de Emilio Lozoya mandó un polémico mensaje a AMLO en la audiencia de ayer lunes 13 del marzo en la que se ordenó abrir el juicio oral contra el ex director de Pemex.

Al participar por vía remota en la audiencia de su hijo Emilio Lozoya, Gilda Margarita Austin leyó una carta con la que mandó un polémico mensaje al presidente AMLO.

Y es que en su pronunciamiento, la mamá de Emilio Lozoya cuestionó por qué no ejercido ninguna acción en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto (Internet)

La mamá de Emilio Lozoya lamenta que AMLO no haya actuado contra Enrique Peña Nieto

Gilda Margarita Austin , la mamá de Emilio Lozoya Austin, lanzó un polémico mensaje contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en torno al caso de su hijo.

Durante la audiencia en la que se determinó dar inicio al juicio oral en contra del ex director de Pemex, Gilda preguntó “¿Por qué no ha actuado contra Enrique Peña Nieto?”

Así lo cuestionó la mamá del ex funcionario al sostener que habría evidencias para proceder en contra del ex presidente de México, pero no se ha actuado para llevarlo ante la justicia .

Sobre ello, la mamá de Emilio Lozoya recordó que el mismo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez , ha señalado que tiene pruebas suficientes.

Ante dicha situación, Gilda Margarita Austin recriminó a AMLO que aun cuando se le ha planteado la información en sus conferencias mañaneras, no se ha procedido en ningún sentido.

“¿Por qué Señor Presidente, si en más de dos ocasiones, también en la mañanera, Pablo Gómez, titular de la UIF, ha manifestado que tiene pruebas suficientes en contra del expresidente Peña Nieto y no se ha procedido, dejando pasar un tiempo muy valioso?” Gilda Margarita Austin

Mamá de Emilio Lozoya pide a AMLO cumplir con sus promesas

Por otro lado, la mamá de Emilio Lozoya lamentó que aun cuando AMLO ha reconocido la colaboración que ha ofrecido el ex funcionario, no se le hayan otorgado beneficios.

Al respecto, Gilda recriminó que pese a que el ex director de Pemex ha denunciado a varios ex funcionarios que participaron en sobornos, no pueda acceder a un criterio de oportunidad.

Además, acusó que a en abril pasado estuvo a punto de otorgarse el beneficio en el proceso, pero una hora antes de formalizarlo la reunión se suspendió por una razón inexplicable.

Tras ello, Gilda Margarita Austin llamó al presidente AMLO para que en honor a la justicia, ética e incluso los valores cristianos, cumpla lo que dijo, “ha prometido varias veces”.