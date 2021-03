Como si no fuera suficiente con la preocupación de salir a la calle y que Anaya se me aparezca y exhiba mi pobreza, ¿ahora también me va a reprochar que me compre mis caguamas? Así no Anaya. #ConLasCaguamasNo pic.twitter.com/Mvzuem42Bn

— *(M)(A)(T)(A)(D)(O)(R)* (@Matador08640286) March 20, 2021