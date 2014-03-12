Un grupo de al menos seis jóvenes pertenecientes al la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de otras escuelas, reclamaron al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera por el clima represivo que se vive actualmente en la capital y por el aumento a la tarifa del metro.

La protesta que duro más de cinco minutos, ocurrió durante una conferencia que brindó en el Colegio de México (Colmex).

Con carteles en mano, los activistas se dijeron inconformes con la estrategia gubernamental realizada por ejecutivo local, pues ha provocado mayor represión y pobreza.

“Estamos aquí para intentar dialogar con usted porque usted el único dialogo que conoce es la represión”, gritó una joven desde su asiento.

Ante los reclamos, Mancera intento salir al paso y llamó a los inconformes a hablar sobre sus demandas, sin embargo los manifestantes evitaron escuchar al mandatario local.

“Si me permites, vamos a abrir el dialogo, permíteme yo te voy a contestar, dices que es un dialogo ten un dialogo, querías un diablo el dialogo está abierto”, respondió el Jefe de Gobierno.

Ante ello la joven podio la libertad de los presos políticos y más fuentes de empleo.

La manifestación terminó con la salida de los inconformes del recinto educativo por su propio píe pues dijeron habían cumplido su objetivo.

Al ser cuestionados por SDPnoticias sobre su salida abrupta y por qué no permanecieron en el auditorio para escuchar la respuesta del Ejecutivo, los inconformes dijeron:

“Mancera nunca responde, su única respuesta es la represión”.