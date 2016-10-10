La regiomontana pero trasnacional Cemex anunció mediante un comunicado que suministró soluciones y servicios “hechos a la medida” para la construcción del nuevo complejo de la IV Brigada de la Policía Militar, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, al norte del área metropolitana de Monterrey.

“El recinto de primer nivel está conformado por 82 edificios construidos para satisfacer las necesidades de alojamiento, alimentación, adiestramiento y operación de más de tres mil integrantes del Ejército Mexicano en la zona noreste del país”, dice el comunicado.

El boletín afirma que “Con una inversión de 392 millones de pesos mexicanos, la obra se encuentra integrada por un cuartel general, tres batallones de policía militar y un batallón de operaciones especiales, además de instalaciones como parques para vehículos, dormitorios, depósitos, vialidades, comedor, talleres, complejo canófilo y complejo deportivo.

“Este proyecto marca la primera vez que, en México, gobierno y sociedad civil trabajan bajo dirección militar en la construcción de instalaciones castrenses.

“Para completar los 58,000 metros cuadrados de construcción requeridos, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), entidad encargada de la obra, trazó un estricto plan de 365 días en el que más de 1,000 trabajadores, entre militares y civiles, trabajaron jornadas intensivas, siete días a la semana, para cumplir con los ambiciosos tiempos establecidos.

“Buscamos una empresa que tuviese la capacidad de suministrar materiales en tiempo y forma en todo momento”, comenta el General Brigadier Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, residente de la construcción, “tener un aliado así fue de gran ayuda para no retrasarnos un solo día en los trabajos a desarrollar”.

“En la obra se utilizaron aproximadamente 30,800 metros cúbicos de concreto, además de cerca de 2,900 toneladas de cemento. Adicionalmente, mediante un convenio entre la SEDENA y CEMEX, se instaló un Centro de Autoproducción de Block que produjo las 890,000 piezas de Block, Adocreto y Tabicón que se utilizaron en las nuevas instalaciones.

“En la construcción, destaca la inclusión de una planta de tratamiento de aguas residuales y un campo solar fotovoltaico, entre otras alternativas que favorecen la sostenibilidad de la obra, además de la reforestación y regeneración de áreas verdes en la zona.

“Este nuevo espacio se inauguró a principios de este año con la presencia del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, autoridades gubernamentales y militares, además de empresarios y representantes de la sociedad civil”. Termina el comunicado.