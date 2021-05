Félix Salgado Macedonio se comprometió a no ser la sombra de su hija Evelyn Salgado Pineda en caso de que gane la gubernatura de Guerrero

México.- Félix Salgado Macedonio se comprometió a no ser la sombra de su hija Evelyn Salgado Pineda en caso de que gane la gubernatura de Guerrero.

Durante un mensaje ofrecido a sus seguidores en Chilpancingo, el ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, declaro:

“Mal haría yo estar como sombra de ella, no, nunca se equivocan, Evelyn es una mujer limpia, honesta, publica, transparente. Ella ha sido funcionaria, fue mi presidenta del DIF tres años en Acapulco y salió muy bien." Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, también recalco que Evelyn Salgado fue delegada de la secretaria de la mujer del gobierno del estado en Acapulco.

Donde, todo "salió muy bien". Y llama a que cualquier ciudadano puede consultar la carta de la Contraloría donde Evelyn Salgado, no tiene ninguna observación.

Evelyn Salgado gana encuesta

El ex candidato a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, señaló que no hubo preferencias en las encuestas y aclaró que Evelyn Salgado tomará sus propias decisiones como candidata.

Sin embargo, durante su discurso en Chilpancingo, Félix Salgado Macedonio, también menciono:

“Papá, como siempre desde que nació, seré su guía, seré su consejero para que camine como les he enseñado a caminar por el camino correcto, nunca traicionar al pueblo, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”. Félix Salgado Macedonio

Félix Salgado Macedonio, a su vez señaló que Evelyn Salgado no va a aparecer por el momento hasta que sea registrada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero.

Así como esperaran que Evelyn Salgado sea avalada por los órganos correspondientes, por lo que pidió: "cero gorras, cero banderas y cero playeras que digan Evelyn gobernadora ”.

Evelyn Salgado y los Beltrán Leyva

La hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado está casada con Alfredo Alonso, hijo del empresario Joaquín Alonso Piedra, quien en los círculos criminales tiene el alias de “el Abulón”.

El hijo de “el Abulón” y esposo de Evelyn Salgado, Alfredo Alonso Bustamante, esta ubicado por la policía como parte de la estructura criminal del cártel de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, su arresto no se concretó, pues las fuerzas federales prefirieron concentrar sus energías en procesar a su padre, un “pez gordo” del crimen organizado.

El suegro de Evelyn Salgado, Joaquín Alonso Piedra, fue detenido en julio de 2016 por ser el presunto operador del cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco.

Según la acusación federal, “El Abulón” era el operador financiero y testaferro de Clara Elena Laborín, alias “ La Señora ” o “La Gran Señora ”, esposa de Héctor Beltrán Leyva.