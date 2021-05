La enfermera perdió la movilidad del cuello hacia abajo; tiene 32 años

Coahuila.- Una enfermera quedó paralizada tras recibir la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer en Monclova, según reportan medios locales.

Dulce Nallely tiene 32 años y trabaja en el hospital privado Saint Marie. El pasado 29 de abril acudió por la vacuna al Hospital Amparo Pape de Benavides.

Mientras estaba en observación, la enfermera se desmayó y el personal de Salud creyó que se le había bajado la presión. No obstante, cuando cobró el conocimiento reportó estar paralizada.

La madre de la afectada narró que su hija no puede mover sus brazos ni piernas, y que alrededor de las 13:00 horas de ese mismo día, también perdió el habla .

Ya que los síntomas de la enfermera iniciaron a las dos horas de haber recibido la vacuna contra el Covid-19, se le atendió en el mismo hospital regional.

Sin embargo, posteriormente fue trasladada a la clínica 25 de Monterrey, donde la rechazaron . En consecuencia, su familia la condujo hasta hospital general de Saltillo.

Después, Dulce Nallely tuvo que ser ingresada al área de Terapia Intensiva de la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey.

Esto, debido a que en la clínica de Saltillo no contaban con los especialistas ni los instrumentos para hacer frente al caso.

Enfermera se recupera satisfactoriamente

Según reportes de medios locales, en la clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una mejoría en la enfermera que quedó paralizada.

Los primeros informes indican que Dulce Nallely no tiene afectaciones cerebrales , por lo que recuperará la movilidad de su cuerpo.

Hasta el momento se desconoce si existe relación entre la vacuna Covid-19 y el que la enfermera haya quedado paralizada por algunos días.

En tanto, distintos municipios de Coahuila continúa aplicando la vacuna contra el Covid-19 a adultos mayores de 60 años. Asimismo, se espera que en los próximos días miles de estudiantes regresen a las aulas.