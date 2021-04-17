México.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) emitió la Recomendación 02/2019 por la falta de debida diligencia, perspectiva de género y enfoque diferenciado en el transfeminicidio de Paola Buenrostro, asesinada el 29 de septiembre de 2016.

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Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión, señaló que al no realizar una investigación con perspectiva de género, la PGJ capitalina violó los derechos de Paola a la identidad de género, igualdad, no discriminación, a la vida privada, a la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad, así como sus derechos de acceso a la justicia y la verdad. Lo mismo para la testigo y víctima indirecta, Kenya Cuevas, también trans.

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El crimen contra Paola continúa impune

Paola era una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual. El 29 de septiembre de 2016 fue asesinada a la altura de Puente de Alvarado e Insurgentes en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, ella recién se había subido al automóvil de un una persona, quien minutos después le disparó al darse cuenta que era una mujer transexual.

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Lo anterior quedó registrado en un video que grabaron sus compañeras, quienes también fueron testigos del crimen.

Kenya, compañera y amiga de Paola, recuerda que estaban paradas en Puente de Alvarado, cuando un coche se les acercó; ella rechazó al cliente pero Paola sí se subió. Minutos más tarde escucharon los disparos, y de acuerdo con el testimonio de Kenya, el presunto responsable levantó el arma y quiso hacer lo mismo con ella.

Luego de más de dos años, no hay ningún responsable sentenciado por el transfeminicido de Paola, pues a pesar de que elementos de la Policía capitalina arrestaron en su momento al presunto implicado, 48 horas después quedó en libertad “por falta de pruebas en su contra”.

De acuerdo con activistas y defensores de derechos humanos, el caso de Paola y Kenya evidencia las fallas en el sistema de justicia con enfoque diferenciado y las técnicas para investigar; así como los prejuicios que continúan en los impartidores de justicia.

Recomiendan reparación para Kenya

La Procuraduría deberá generar un plan integral de reparación para Kenya, seguir su caso de acuerdo a la Ley de Víctimas de la Ciudad, medidas reparación con atención médica y/o psicológica.

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Además deberán pronunciar una disculpa y reconocimiento de responsabilidad; garantías de no repetición; modificaciones en protocolo de actuación para asegurar el acceso a la justicia, análisis de contexto, marco jurídico pericial, y un protocolo especial para la comunidad de la diversidad sexual.

En un plazo máximo de 15 días hábiles, la PJG deberá notificar la aceptación de la recomendación emitida.