México.- La próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantó este jueves que Jesús Orta Martínez será el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante su administración, que dará inicio el próximo 5 de diciembre.

En un evento que también le sirvió para presentar la estrategia de seguridad que seguirá durante su sexenio, Sheinbaum Pardo confirmó que Orta Martínez estará a cargo de la dependencia de nueva creación, que sustituye a la actual Secretaría de Seguridad Pública.

Orta Martínez se desempeñó como oficial mayor durante el sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón, y fue también subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas capitalina.

Además, fue secretario general de la Policía Federal cuando Manuel Mondragón y Kalb se desempeñaba como comisionado nacional de Seguridad.

En sus primeras declaraciones tras el nombramiento, apuntó que pondrá su mayor esfuerzo en su encomienda, pero la reducción efectiva de la incidencia delictiva tiene que ver también con “una estrategia que atienda directamente las causas y los motivos de esta situación” en los ámbitos social y económico.

Además, adelantó que “uno de los principios rectores de la actuación de la policía de la Ciudad de México será una plena coordinación con la Procuraduría General de Justicia (…) de manera que la eficacia en la puesta a disposición de los presuntos delincuentes no dé lugar a fallas que después resulten en una ineficaz persecución del delito”.

También se comprometió con la erradicación de la corrupción “a través de la formación policial, el mejoramiento de las condiciones laborales, los controles de confianza y la participación de la ciudadanía en la denuncia”. Estos elementos, agregó, serán “el alma en la política en materia de seguridad ciudadana".