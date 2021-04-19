México.- El próximo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, adelantó que las fuerzas armadas no patrullarán las calles de la capital del país, y la acción de las autoridades federales se limitará a operativos conjuntos con la policía local.

En entrevista para Así las Cosas, de W Radio, el abogado señaló que ya se ha reunido con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador y han acordado que las autoridades federales apoyarán “sólo en operativos, es decir, si se tiene un delito federal, se irá en conjunto sobre el objetivo”.

Además, señaló que en Ciudad de México “hay crimen organizado, y reconocerlo es el primer paso para atacarlo”.

Orta Martínez detalló que su política contra el crimen se apegará a lo contemplado en el Plan Nacional de Seguridad y Paz de López Obrador, en el que se buscará atender la raíz de la inseguridad, que tiene que ver con la falta de oportunidades y marginación.

“Aquí se va a trabajar en protección a grupos vulnerables, empleo, salud, jóvenes en riesgo, educación, se van a integrar a la sociedad”.