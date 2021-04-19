México.- El próximo Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta, reconoció que el crimen organizado tiene presencia en la capital.

En entrevista con Así las Cosas, en WRadio, además dejó claro que el Ejército Mexicano no patrullará las calles de la Ciudad.

"En acuerdo con las autoridades federales se va a tener presencia solo en operativos, es decir, si se tiene un delito federal se irá en conjunto sobre el objetivo", expuso.

En la CDMX "hay crimen organizado y reconocerlo es el primer paso para atacarlo", comentó Orta, quien agregó que al igual que el Plan Nacional de Seguridad Nacional y Paz el proyecto de la capital es integral y atenderá las causas que provocan la delincuencia.

"Aquí se va a trabajar en protección a grupos vulnerables, empleo, salud, jóvenes en riesgo, educación, se van a integrar a la sociedad", comentó.

Para el próximo titular de la SSP-CDMX, la policía local debe de reivindicarse, así como que puede ser capaz de cuidar a la ciudadanía.