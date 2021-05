Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanny Hernández Tapia prepara denuncia contra penal el gobierno de la CDMX por homicidio doloso

México.- Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanny Hernández Tapia, de 12 años de edad, que murió en el desplome en la Línea 12 del Metro, quiere justicia para su hijo.

Para ello, prepara una denuncia penal en contra del gobierno de la CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y contra quien resulte responsable por los delitos de homicidio doloso.

La mamá de Brandon Giovanny reclamó a Claudia Sheinbaum y autoridades del Metro de la CDMX que conocían las fallas de la Línea 12 y no lo arreglaron.

Con ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de las Américas (CIDHPDA) Marisol Tapia, buscará justicia por la muerte de hijo Brandon Giovanny.

La denuncia contra el gobierno de la CDMX podría quedar formalizada ante la Fiscalía General de Justicia en las próximas 72 horas.

Marisol Tapia, demanda el trato inhumano con el que autoridades de la CDMX ignoraron sus suplicas tras buscar señales de su hijo.

Esto ya que el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) le informó en varias ocasiones que no tenían el cadáver de ningún menor de edad.

Razón por la que Marisol Tapia tuvo que visitar varios hospitales en transporte público para ver si su hijo se encontraba con vida.

El presidente de la CIDHPDA, Víctor Hugo Gutiérrez, señaló que el acta de defunción de Brandon Giovanni establece que murió a las 22:00 horas, cuando el Metro lo reportó 20 minutos después.

“Nada me va a devolver a mi hijo. Me lo mataron. Nada me devuelve a mi hijo. Que quede en la conciencia de las personas y ojalá que el karma se los cobre donde más les duela. Así como a mí me arrebataron a mi hijo.” Marisol Tapia

No entraremos en debate con las víctimas: Claudia Sheinbaum

Durante conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció acerca de la muerte del menor Brandon Giovanni.

Aceptó que las autoridades tardaron en entregar a familiares el cuerpo y señaló que la madre del menor está en su derecho de presentar una denuncia contra el gobierno de le CDMX.

"El gobierno hizo en todo momento lo que consideró, la fiscalía también, en particular, en este caso es cierto que pasó tiempo en la identificación de su hijo pero nunca hubo de parte de la fiscalía, por lo que vimos en su actuación, una mala fe, pero ella está en su derecho de presentar esta denuncia y nosotros de acompañarla en todo lo que requiera" Claudia Sheinbaum

Con información de Expansión