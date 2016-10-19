Ciudad de México.- La Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente aprobó la solicitud de licencia por tiempo indefinido de Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, avaló la solicitud y tomó protesta a Armando Baez Pinal, secretario de comunicación de la organización obrera. Aceves del Olmo fue el número 2 en la lista que el PRI presentó de candidatos a la Constituyente para la elección del pasado 5 de junio.

Con la baja del líder de la CTM, la Asamblea Constituyente suma 4 bajas en apenas un mes de sesiones, pues 3 diputados de Morena han pedido ausentarse de sus encargos.

Mientras que el periodista Carlos Payán se separó desde el inicio de las sesiones, Javier Jiménez pidió permiso para ausentarse durante todo el mes de octubre, en tanto que el actor Bruno Bichir se reincorporó ayer a las actividades luego de una semana de descanso.

Con información de Capital