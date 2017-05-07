El comunicador y académico, Genaro Lozano, denunció mediante su cuenta de Twitter, una irrupción a su domicilio la tarde del sábado.

De acuerdo con Lozano, quien es conductor de Sin Filtro en Foro TV y columnista de Reforma, los responsables se metieron a su casa rompiendo la chapa de su puerta, tiraron su ropa y abrieron cajones, aunque no robaron nada.

Usuarios en Twitter compararon el caso al ocurrido a Carmen Aristegui, Denise Dresser, María Elena Morera y Emilio Álvarez Icaza, por lo que consideran que podría estar relacionado.

Lozano informó que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y agradeció a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y a las autoridades de la Delegación Miguel Hidalgo que encabeza Xóchitl Gálvez.

Artículo 19 también tomó conocimiento del caso de agresión contra el activista LGBTTTI, quien retuiteó amenazas tras el incidente.