México.- La directora del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Guadalupe Guerrero Avendaño, informó que para la atención de pacientes de coronavirus Covid-19, el centro médico tuvo que aumentar en un 364 por ciento su capacidad e instalaciones.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia en territorio nacional, Guerrero Avendaño presentó un informe sobre las actividades realizadas dentro del nosocomio como parte de la Emergencia Sanitaria.

Indicó que el “Dr. Eduardo Liceaga” cuenta con 65 edificios, de los cuales 45 tienen funciones de atención médica. Para lidiar con la pandemia se reconvirtieron 6 áreas como parte de la atención exclusiva de pacientes Covid-19: reconversión en urgencias, medicina interna, edificio de infectología, torre de cardiología, torre quirúrgica y el área de infectología en pediatría.

El Hospital General de México funcionó como una unidad de atención mixta y fue el 23 de marzo que recibieron a su primer pacientes confirmado de coronavirus Covid-19.

En los trabajos de reconversión, la disponibilidad de camas aumentó un 275 por ciento en el área de observación, al pasar de 58 camas a 160. En la unidad de cuidados intensivos el incremento fue del 558 por ciento, al pasar de 12 a 67 camas. En total, el ejercicio de reconversión incremento en un 364 por ciento la atención.

En cuanto a la atención de pacientes, expuso que en el área de urgencias se recibieron a 3 mil 222 personas, de las cuales mil 556 fueron hospitalizadas y mil 554 ingresadas al área de cuidados intensivos. Se registraron mil 484 egresos y 729 defunciones.

En su exposición, Guadalupe Guerrero informó que el pico de saturación fue el 31 de mayo, cuando se contabilizó el 85 por ciento del total de ocupación.

Agregó que los niveles actuales de hospitalización son bajos, con alrededor de 80 pacientes, esto debido a la tendencia a la baja de contagios y las reservas de los ciudadanos de acudir a las unidades médicas ante la posibilidad de infección.