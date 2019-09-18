México.- Diana murió en una cesárea presuntamente mal practicada en la Clínica Higinio G. Pérez, institución que la trasladó a otro hospital pero simuló que aún llevaba signos vitales.

En el espacio noticioso de Ciro Gómez Leyva, el esposo de Diana Ramírez Polanco, de nombre Jonathan Peñaflor Guevara, presentó su caso y denunció la negligencia de la que, afirma, fue víctima su esposa.

Fue en la Clínica Higinio G. Pérez de la “Escuela Libre de Homeopatía de México”, que se ubica en la colonia Morelos, CDMX, donde la mujer tuvo a una niña, momentos antes de morir.

Jonathan Peñaflor relató que el pasado 5 de septiembre, Diana ingresó, en perfectas condiciones, a la Clínica Higinio G. Pérez de la “Escuela Libre de Homeopatía de México”, donde tenía programada una cesárea.

Los citaron a 10 de la mañana para practicarle exámenes preoperatorios a Diana, y si todo salía bien, la cesárea se realizaría a las 4 de la tarde.

“Una enfermera me dijo que me iba a dar la ropa adecuada para entrar al quirófano y grabar el nacimiento de mi bebé, pero nunca me dieron indicaciones”. Jonathan Peñaflor

Luego de una hora, contó, le llevaron a su hija recién nacida y le comentaron que todo estaba muy bien y que en unos momentos me llevarían a su esposa a la habitación.

Jonathan contó, en Radio Fórmula, que a las 7:30 horas de la tarde llevaron a Diana a la habitación, pero “ya se veía mal”. Él salió unos momentos a comer.

Cuando regresó, relató, observó los pasillos llenos de sangre, por lo que quiso entrar a la habitación, pero le negaron el acceso. En tanto, a su esposa la llevaron nuevamente al quirófano.

“Me comentaron que tenía una hemorragia, pero que ya estaba controlado. Se veía pálida, con mucha sangre”. Jonathan Peñaflor

Jonathan Peñaflor recordó que alrededor de las 10:30 de la noche, de la clínica lo mandaron a conseguir bolsas de sangre y donadores, pero nunca les hicieron ninguna prueba.

“Me mandaron por un medicamento que jamás encontré”. Jonathan Peñaflor

A las 12 de la noche, señala, el practicante de la cesárea, el doctor Samuel Infante, le informó que trasladarían a su esposa al Hospital General… pero todavía “tardaron de 40 a 45 minutos en preparar ambulancias”.

Jonathan relató que al llegar al Hospital General les dijeron que no había un lugar asegurado “como lo había confirmado el doctor”.

Además, personal de ginecología tuvo “una pequeña discusión con dicho doctor y lo cuestionaron porque llevaban a mi esposa en esas condiciones y negó que él haya realizado la cesárea”.

“(En ese hospital) informaron a un familiar de mi esposa que ella había fallecido desde el momento en que la trasladaron de aquel hospital”. Jonathan Peñaflor

Jonathan comentó que Diana fue trasladada sin vida de dicha clínica al Hospital General y que un enfermero manipuló los niveles del aparato que registra los niveles de respiración con una bomba de aire.

“Ya había fallecido desde el momento en que la trasladaron de aquel hospital. Mi esposa fue falsamente asistida por una bomba que era manipulada por un enfermero para que subieran los niveles de un aparato que registra respiración”. Jonathan Peñaflor

El joven además afirmó que su esposa traía vendoletes en los ojos. “Estaban pegados”, contó.

Ante el suceso, el joven levantó una denuncia ante el Ministerio Público por negligencia de parte del hospital, y fue acompañado por personal que atendió a su esposa en el Hospital General.