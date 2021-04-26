Austín, Texas.- Ocho hombres acusados de comprar y entrenar caballos de carreras como parte de operaciones de lavado de dinero del narcotráfico para el cártel de los Zetas serán juzgados en Texas el 22 de octubre.

Los fiscales indicaron que la evidencia incluye 30 mil páginas de documentos sobre los caballos, así como documentos bancarios, la subasta y grabación de 2 mil llamadas telefónicas.

Entre los acusados está José Treviño Morales, hermano de dos líderes del cártel de los zetas: Oscar y Miguel Treviño Morales.

Su abogado, David Finn, sostuvo que Treviño debe ser puesto en libertad bajo fianza alegando que no pretende regresar a México debido a “la publicidad de los cargos en su contra”.

Sin embargo, el juez Sparks determinó que Treviño permanecería bajo custodia federal.