Warren Buffett dejó su cargo como presidente en Berkshire Hathaway a los 97 años y tras más de 50 años en alfrente del conglomerado en Estados Unidos.

Howard Buffet, su hijo, será el nuevo presidente de Berkshire Hathaway y Warren tendrá el cargo de presidente honorario.

“Howard (Buffet) protegerá su cultura y sus valores” Warren Buffett, presidente honorario de Berkshire Hathaway

La transición fue planeada desde hace tiempo y se ha llevado cabo paso a paso hasta llegar al cambio de presidencia.

Warren Buffet pasa la estafeta de director de Berkshire Hathaway

Warren Buffet dijo esperar que su hijo Howard cuide la cultura y valores de la empresa ahora que pasa a presidirla y en cuyo Consejo de Administración ha estado desde 1993.

El presidente saliente también dijo confiar en Greg Abel, quien lo sucedió como director ejecutivo el año anterior, quien ha señalado que la cultura y valores que Warren ha defendido seguirán en la esencia de Berkshire Hathaway.

Warren Buffet entró a la compañía en 1965, ha sido presidente de Berkshire Hathaway desde 1970 y sigue siendo uno de los inversores más influyentes del mundo.

Warren Buffett y cómo Berkshire Hathaway consiguió un valor billonario

Berkshire Hathaway inició como una empresa textil en Inglaterra y se transformó en un conglomerado de inversión, además de un ícono de Wall Street.

Ha sido una de las empresas no tecnológicas con gran éxito que se ha valorado en más de un billón de dólares.

Warren Buffett se ha permitido ser un filántropo que ha ayudado cosas sociales por un valor aproximado de 66 mil millones de dólares desde 2006.