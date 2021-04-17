Hay quienes piensan que la posibilidad de alcanzar el éxito (en cualquier ámbito) es un lujo que sólo algunos pueden darse, pero no es así; hay muchas formas de conseguir objetivos a corto, mediano o largo plazo y aunque ninguna receta infalible, un magnate estadounidense reveló su secreto para conquistar sus metas.

Warren Buffet, un empresario estadounidense que ha sido considerado como uno de los hombres más adinerados del mundo por la revista Forbes, afirma tener una estrategia que lo ayuda a mantenerse centrado en sus objetivos y a no para hasta conseguir el éxito en ellos.

Aunque seguramente hacen falta muchos elementos y buenos hábitos para conseguir amasar una fortuna como la de Buffet, estimada en más de un billón y medio de pesos (80 mil millones de euros), él afirma que la clave para lograr lo que desees está en una lista… dos, en realidad.

Haz una lista de objetivos. (Glenn Carstens-Peters / Unsplash)

Se trata de escribir uno a uno tus objetivos hasta tener al menos 25. En esta lista tienes que incluir absolutamente todas las cosas por las que quieres trabajar o que deseas conseguir; de primer vistazo parecerá difícil, pero una vez que te inspires verás que encuentras más de un cuarto de ciento.

Una vez que el primer listado te haga feliz, tendrás una tarea mucho más difícil: tienes que elegir cinco (SÓLO CINCO) de las cosas que escribiste; las que te resulten más urgentes, más importante o simplemente las que crees que desees más. Escribe una nueva lista con ellas y trabaja duro y minuciosamente para conseguirlas.

¿Y las otras 20? Parecerá contradictorio, pero Buffet asegura que la clave de todo está en olvidarse por completo de las cosas que no identificaste como prioritarias. No se vale decir “En mis tiempos libres voy a dedicarme a ellas”; tu idea debe ser que cada minutos del que dispongas esté dedicado a los tópicos de tu lista corta y a nada más.