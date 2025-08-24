Tras realizar un intercambio de reos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, reiteró en su solicitud de una reunión con Vladímir Putin, presidente de Rusia.

Este domingo en el marco del 34º aniversario de la independencia de su país, Volodímir Zelensky señaló que una reunión con Vladimir Putin sería “la forma más eficaz de avanzar” para finalizar la guerra entre ambos países que está a punto de cumplir tres años y medio.

Todo ello luego de que los esfuerzos diplomáticos se han estancado.

Rusia critica insistencia de Volodímir Zelensky por reunión con Vladimir Putin

Horas antes de las declaraciones del presidente de Ucrania, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, criticó a Volodímir Zelensky por “empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato” con Vladimir Putin.

El canciller ruso acusó a las potencias occidentales de “buscar un pretexto para impedir las negociaciones lanzadas por los presidentes” de Rusia y Estados Unidos.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, negó que Rusia esté frenando un acuerdo de paz y aseguró que Moscú ha hecho “concesiones significativas” al presidente Donald Trump sobre sus demandas para poner fin a la guerra.

Ucrania y Rusia intercambian reos, pero no hay avances hacia la paz

Este 24 de agosto de 2025, Rusia y Ucrania llevaron a cabo un nuevo intercambio mutuo de reos de guerra al transferir 146 soldados cada uno y contó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos.

A su vez, Rusia retornó a ocho civiles rusos de la región de Kursk.

Según los reportes, los prisioneros rusos fueron trasladados para recibir atención médica y psicológica en Bielorrusia.

Por su parte, a través de un mensaje en Telegram, Volodímir Zelenski confirmó el intercambio de reos, donde compartió imágenes de los ucranianos liberados , agradeciendo la mediación de Emiratos Árabes Unidos.

El intercambio de reos es parte de una serie de acuerdos humanitarios pactados entre Rusia y Ucrania.