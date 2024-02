Vladimir Putin dio a conocer que ya tiene a su candidato favorito para las elecciones 2024 que designarán al presidente de Estados Unidos y para sorpresa de muchos, no es quien todos esperaban.

De acuerdo con el presidente de Rusia, aunque tiene disposición de trabajar con cualquiera de los dos perfiles contendientes, Donald Trump y Joe Biden , uno de ellos es “más experimentado” que el otro.

Así pues, al revelar el nombre de su favorito para las elecciones 2024 Estados Unidos, Vladimir Putin sorprendió porque incluso con tal descripción, no se trata de quien todos esperaban; esto fue lo que dijo.

En una declaración pública, Vladimir Putin compartió quién de los candidatos de las elecciones 2024 en Estados Unidos es su favorito para el cargo de presidente de la nación.

Y según el presidente ruso, a quien considera como la mejor opción para liderar el país norteamericano es a Joe Biden y no Donald Trump como todos esperaban por la relación formal que existe entre ambos.

La razón de Vladimir Putin para preferir a Joe Biden en las elecciones 2024 es que califica a este candidato como un sujeto con más experiencia y más predecible, “ un político de la vieja escuela ”.

Asimismo porque, contrario a lo que han querido demostrar con una campaña “cada vez más cruel” sobre la edad, su favorito para Estados Unidos es totalmente apto para el cargo de la presidencia.

Cabe destacar que, aunque Vladimir Putin sorprendió con su declaración porque no nombró a quien todos esperaban, Donald Trump, aseguró que trabajará con cualquiera que gane las elecciones 2024.

“Ya decían que Biden no era competente [...] yo no vi nada de eso. Sí, él miró sus notas y, para ser honesto, yo miré las mías. No es gran cosa. Entonces se golpeó la cabeza con un helicóptero cuando salía de él, ¿quién de nosotros no se ha golpeado la cabeza contra algo?”

Vladimir Putin