Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tundió a Donald Trump por comentario que hizo el ex titular norteamericano sobre la OTAN, calificando su mensaje como algo estúpido y vergonzoso.

De acuerdo con Joe Biden, al tomar en cuenta que Donald Trump se le fue encima a la OTAN, esto demuestra que el también candidato de las elecciones 2024 no entiende temas de soberanía nacional .

Y es que, según expresó en su comentario Donald Trump, él cedería a los intereses de países como Rusia debido a ciertas inconformidades que le son posibles detectar en los acuerdos de la OTAN.

Lo cual, precisa Joe Biden, es un pensamiento estúpido y vergonzoso que se doblega a dictadores europeos y no defiende la libertad y otros principios de Estados Unidos ante los ojos del mundo.

Luego de que Donald Trump cuestionara con especial comentario al funcionamiento y la estructura de la alianza estadounidense y europea de la OTAN, Joe Biden se dejó ver sumamente molesto.

Asimismo, dijo que las palabras de Donald Trump, considerando que el ex presidente había amenazado con su salida del grupo internacional, son parte de un pensamiento estúpido y vergonzoso.

Para la perspectiva de Joe Biden, que Donald Trump haya declarado que permitiría que Rusia actuara como quisiera sin restricción alguna, incluso contra los miembros de la alianza OTAN, es descabellado.

Así pues, además de encontrar que el comentario fue estúpido y vergonzoso, argumentó que Donald Trump expresa un discurso que no es propio de un defensor de la nación de Estados Unidos .

En cuanto a la OTAN, Joe Biden lamentó que Donald Trump no vea en ella un acuerdo protector benéfico para Estados unidos , siendo esto que su percepción del organismo sea más como una carga.

No obstante, añadió Joe Biden, por su parte y con apoyo de la OTAN, dejando atrás el criterio estúpido y vergonzoso de Donald Trump, “Estados Unidos defenderá cada rincón del territorio nacional”.

Durante un mitin en Carolina del Sur, Donald Trump lanzó un emblemático comentario diciendo que permitiría que Rusia atacara a cualquiera de los miembros de la alianza OTAN .

Ello bajo el argumento de que muchas de las naciones del plan, entre ellas Alemania, tienen deudas pendientes con el organismo, o bien, no pagan lo suficiente, mientras dependen de Estados Unidos.

“Cuando les dije a los 20 países que no estaban pagando su parte justa, que tenían que pagar, les dije que si no lo hacían no tendrían protección militar estadounidense y el dinero llegó a raudales [...] Pero ahora que ya no estoy aquí para decir hay que pagar vuelven a las mismas [...] en ese caso no los protegería, al contrario, animaría a Rusia a hacerles lo que le da la gana”.

Donald Trump